В деревне Янушковичи после реконструкции открылся памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

Здесь представители четырех факультетов, в том числе и архитектурного. И мои ребята занимались больше художественной работой под руководством скульптора Ксении Шаппо. Нужно было профессионально восстановить эту скульптуру. Каждое имя - это воспоминание, это движение к людям, к подвигу наших людей.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ