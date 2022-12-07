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В деревне Янушковичи после реконструкции открылся памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в деревне Янушковичи Логойского района после реконструкции открыли памятник воинам, партизанам и мирным гражданам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Мемориал, которому более полувека, восстанавливали студенты волонтерских отрядов БНТУ. Эскизный проект создан под руководством Армена Сардарова, декана архитектурного факультета. Новый облик получила "Стена памяти", которая хранит на себе 460 имен.

Здесь представители четырех факультетов, в том числе и архитектурного. И мои ребята занимались больше художественной работой под руководством скульптора Ксении Шаппо. Нужно было профессионально восстановить эту скульптуру. Каждое имя - это воспоминание, это движение к людям, к подвигу наших людей.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ
Мы гордимся тем, что отдали частички себя, своего времени, чтобы хоть как-то сохранять историческую память. Вначале мы занимались вручную.
Кирилл Каплюк, студент машиностроительного факультета БНТУ

Проект БНТУ станет отправной точкой большой общереспубликанской работы по реконструкции и восстановлению мемориалов с участием и других вузов страны.

Фото:mlyn.by

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