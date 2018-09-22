В деревне Заречье открыли мемориальный сквер

Уникальное место памяти открыли в деревне Заречье Пружанского района. Здесь появился мемориальный сквер, где увековечены жители населенного пункта, воевавшие в годы Великой Отечественной. На памятных плитах - 27 фамилий, фотографии погибших. На многих надпись: "пропавший без вести". Идея создания принадлежит уроженцам Заречья, которые сегодня проживают в разных уголках Беларуси. Почтить память воинов минутой молчания приехали многочисленные гости, а также родственники погибших. Для многих открытие мемориального сквера стало хорошим поводом собраться всей большой семьей. Такого количества гостей здесь не было никогда. Живут в Заречье одни старики. Самому молодому жителю из 13 - 74 года. Чтобы о населенном пункте помнили, инициативная группа продолжит благоустройство сквера и планирует создать памятный знак с фамилиями всех уроженцев Заречья. Вот такая дань и истории, и своей малой родине.