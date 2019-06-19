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В деревню спортсменов заселились уже более 2 тысяч участников II Европейских игр

Спортивные делегации начинают знакомство с нашей страной. В деревню спортсменов заселились уже более 2 тысяч участников II Европейских игр. Об этом нашей съемочной группе сообщили сегодня во время медиатура. У журналистов была уникальная возможность подсмотреть быт соревновательной жизни. Пресса побывала в комнатах, где живут спортсмены, в столовой, на стадионе, в лаундж- зонах. Также сегодня в деревне спортсменов состоялось открытие центра белорусской культуры. Там ежедневно гостей будут знакомить с материальным и духовным наследием Беларуси. Журналистам предложили попробовать блюда, которыми угощают спортсменов. Меню разнообразное: гриль, салаты, европейская и, конечно же, белорусская кухня.

Официальное открытие деревни спортсменов намечено на завтра

В 16 часов на Аллее флагов состоится шествие. В нем примут участие представители 50 стран. Всего же во время II Европейских игр в комплексе на проспекте Дзержинского будут жить 6000 человек. Это не только спортсмены, но и тренеры, доктора, менеджеры.

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