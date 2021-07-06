3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В детских оздоровительный лагерях Беларуси началась вторая смена
Отдых должен быть полезным. В детских оздоровительных лагерях начинается вторая смена. Только в Минской области их работает более 4 тысяч - как дневные здравницы (на базе школ), так и круглосуточные. Так, в Молодечненской санаторной школе-интернате оздоравливаются около 200 детей. Для них открыто сразу несколько лагерей, один из них - с углубленным изучением иностранных языков. Новинка года - этноэкскурсии.
К слову, лето-2021 бьет и все рекорды по количеству отдыхающих в детских лагерях. Например, за первую смену в лагерях Минской области уже оздоровилось около 35 тысяч школьников. Это более половины от запланированного.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов