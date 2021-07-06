В детских оздоровительный лагерях Беларуси началась вторая смена

Отдых должен быть полезным. В детских оздоровительных лагерях начинается вторая смена. Только в Минской области их работает более 4 тысяч - как дневные здравницы (на базе школ), так и круглосуточные. Так, в Молодечненской санаторной школе-интернате оздоравливаются около 200 детей. Для них открыто сразу несколько лагерей, один из них - с углубленным изучением иностранных языков. Новинка года - этноэкскурсии.



К слову, лето-2021 бьет и все рекорды по количеству отдыхающих в детских лагерях. Например, за первую смену в лагерях Минской области уже оздоровилось около 35 тысяч школьников. Это более половины от запланированного.



