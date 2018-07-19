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В детском лагере "Купалинка" под Молодечно - культурно-спортивный праздник
В эти минуты в детском лагере "Купалинка" под Молодечно - культурно-спортивный праздник. Для детей организована экскурсия спецтехники спасателей, водные развлечения и цирковое шоу. Кроме того, команды из разных лагерей сражаются в спортивных эстафетах и творческих конкурсах. И как результат - находят новых друзей. На детском празднике побывала Наталья Кезик.
Кто быстрее, сильнее и громче! Спортивной эстафетой сегодня в детском лагере "Купалинка" начали праздник "Чистое сердце". На спортивно-развлекательный фестиваль приехали дети из четырех лагерей Минской области.
Илона Нехай сегодня вместе с друзьями на фестиваль "Чистое сердце" приехала с нарочанского берега. В "Зубренке" школьница отдыхает каждый год. Нынешняя смена только началась, но вожатые успели выбрать лучших отрядовцев, чтобы достойно представить свой лагерь в соревнованиях.
Акцию "Чистое сердце" в лагере под Молодечно проводят шестой год подряд. Каждый раз для детей организуют необычную программу. В этом году на слет приехали спасатели со своей спецтехникой и водными развлечениями - они приходятся детям по вкусу независимо от погоды.
До конца дня в программе фестиваля "Чистое сердце" еще шоу артистов цирка и специальное выступление четырехлапого бойца.
Обед для детей в "Купалинке" сегодня также придумали необычный - на свежем воздухе. В полевом меню - ячневая каша с мясом и чай.
Для специального обеда солдаты подготовили более ста килограммов каши. Сейчас мероприятия в лагере "Купалинка" еще продолжаются. А организаторы уже запланировали следующую встречу. На этом же месте соберутся вместе через год.
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