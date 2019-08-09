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В детском лагере с символическим названием "Дружба" принимают гостей из России

Каникулы с белорусским колоритом. Летнее оздоровление в Минской области выбирают все больше школьников из зарубежных стран - жители Японии, Китая, Сирии и России. Например, в Дзержинском районе с нашим гостеприимством сейчас знакомится команда из города Тихвин Ленинградской области. Для гостей - спортивные турниры, познавательные экскурсии и фестивали. Своими впечатлениями юные участники поделились с Александрой Кавелич.

Экопутешествие у этой команды останется, пожалуй, одним из самых ярких летних воспоминаний. Каникулы с белорусским колоритом проводят школьники из Ленинградской области. Среди них и Алена Савина. Девочка уже точно знает, что расскажет одноклассникам, когда вернется домой.

Такие экскурсии - только часть познавательной программы с белорусским колоритом. Школьники не просто знакомятся с природой или историей Беларуси, но и сами делятся своими знаниями. Ежегодно во время международной смены организуют фестивали национальных культур.



В детском лагере с символическим названием "Дружба" принимают гостей из России уже десятый год подряд. Международную смену объединила именно тема дружбы между славянскими народами.

В расписании - флешмобы, лингвистические мастер-классы и спортивные турниры. С особенным азартом проходят международные матчи по баскетболу.

Тем временем оздоровление в Минской области выбирают все больше школьников из зарубежных стран, среди них не только гости из России, но и юные жители Японии, Китая и Сирии.

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