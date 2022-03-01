В детской инфекционной больнице прошла итоговая коллегия комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Четвертая волна коронавируса идет на спад. Специалисты отмечают, не исключено, что в формате пандемии она может быть последней. В столице в связи с уменьшением случаев заболевания отменяют приемы пациентов в поликлиниках в воскресенье. Кроме того, к привычному режиму работы возвращается и часть минских больниц.

В детской инфекционной больнице сегодня прошла итоговая коллегия комитета по здравоохранению Мингорисполкома, где также рассказали об открытии еще одного корпуса медицинского колледжа. Городские власти уже выделили здание. Если будет необходимость, готовы построить и отдельный колледж. В этом году в Минске планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.