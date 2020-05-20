В ДФР рассказали о новой серой схеме с экспортом древесины
Экспортная выручка оседала на литовских счетах
Только вот деньги от экспорта оседали на счетах подконтрольной белорусам литовской фирмы, соответственно выручка скрывалась от налогообложения. Что примечательно, экспортом дерева занимались фирмы, которыми руководили иностранцы - полгода работы, затем ликвидация или реструктуризация конторы. Таким образом предприимчивым белорусам удалось провернуть 9 компаний через свою схему.
Дмитрий Дягилев, замначальника 1-го управления - начальник 1-го отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси:
"Пиломатериал поставлял в адрес подконтрольного субъекта в Литве, в дальнейшем от данной фирмы пиломатериал направлялся в Германию и Италию. Оттуда поступала выручка за материал, но в Республику Беларусь от экспорта в адрес фирм выручка не поступала. Она аккумулировалась в Литве. Там он имел возможность приобрести автотранспорт на нужды литовской фирмы. При необходимости в Республику Беларусь деньги поступали в адрес подконтрольного ИП под видом маркетинговых услуг".
Возбуждены уголовные дела - подозреваемые задержаны
Добавим, что древесину для стран Евросоюза продавали по заниженной стоимости в сравнении с ценами белорусской товарной биржи. Это в свою очередь привело к тому, что наша страна недополучала еще и экспортную выручку. По фактам уклонения от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, невозвращения из-за границы валюты, а также за отмывание денег возбужден ряд уголовных дел.