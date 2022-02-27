В дни досрочного голосования белорусы показали свою активную гражданскую позицию

Действительно, белорусы активно проявляют свою гражданскую позицию - это показали и дни досрочного голосования. Напомним, более 42 процентов уже высказали свое мнение. Об осознанном, важном и судьбоносном решении -

Елена Витко

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Молодые мамы и многодетные семьи, студенты, пожилые люди. Заявить о своем выборе досрочно решили многие. Высокий процент явки был ожидаемым, ведь с первых дней на участках собирались очереди. Работали они по удобному графику.

Логойск

Подходящее для себя время нашел и Константин Лашкевич. Начальник караула пожарной части в Плещеницах сегодня, в основной день голосования, заступил на дежурство. Поэтому гражданский долг выполнил досрочно.

Константин Лашкевич, начальник караула ПАСЧ № 2 г. п. Плещеницы

Дзержинск

По долгу профессии на рабочем посту сегодня также медики Игорь Шахлевич и Елена Мелешко из Дзержинска. На свои участки для голосования фельдшеры выездной бригады скорой медицинской помощи пришли заранее.

Игорь Шахлевич, фельдшер выездной бригады Минского областного центра скорой медицинской помощи:

Елена Мелешко, фельдшер выездной бригады Минского областного центра скорой медицинской помощи:

Всего в Дзержинском районе досрочное голосование проходило на 40 участках. Принять участие в референдуме там имеют право почти 55 тысяч человек.

Участок № 5 в Дзержинске один из самых больших. В списках - около 3 тысяч человек. Находится он в старейшей школе района. Символично, здесь даже место для голосования - это кабинет истории. Помнить, чтить и сохранить - такой лейтмотив объединил и тематические выставки. Экспозиции рассказывают о геноциде белорусского народа, а также о мужестве и стойкости наших земляков.

Сегодня я хочу вручить тебе памятный подарок. Книгу "Дзержинский район". Где написана история нашей малой родины

Об исторической памяти, патриотизме и небезразличии к общему делу 11-классник Илья Саленик знает хорошо. 18 ему исполнилось всего месяц назад, но книга в подарок - не по случаю совершеннолетия. Это напоминание об участии в референдуме, первом осознанном и взрослом решении.

Это мое первое голосование. Я немного волновался. Но я понимаю, что участие в голосовании - это очень важно для страны

Горки

К досрочному голосованию молодежь подключилась активно во всех регионах. В сельхозакадемии в Горках, например, работали сразу три комиссии. На студенческих участках также поздравили тех, кто голосовал впервые.

Я голосовала за будущее своей страны, я голосовала за независимость. Я за то, чтобы сохранилась социальная направленность в нашем государстве. Чтобы мы могли получать бесплатную медицину, бесплатное образование. На данный момент мы видим, что в современном мире все нестабильно, неспокойно, возле наших границ тем более. Сейчас очень важно сохранить мир в нашей стране для наших детей, внуков, наших семей

Полоцк

Такие простые и понятные ценности разделяют, пожалуй, все белорусы. Активную жизненную позицию проявили и жители древнего Полоцка. На территории города - 30 участков. Этот расположился в здании гимназии имени Франциска Скорины. В списках голосующих - более 1600 человек.

Ариадна Трофимова, жительница г. Полоцка:

На шестом участке Полоцка свой выбор сделала и Анна Горбуля. Голосовала за мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Ведь летом 2014-го ее семья бежала из Луганской области. Обосновались на родине бабушки и дедушки - в Полоцком районе. Нашли работу, подрос сын Павел, а в канун Нового года вся семья получила подарок — белорусское гражданство. Поэтому возможность участия в республиканском референдуме для Анны - большая честь.

Анна Горбуля, жительница г. Полоцка, беженка из Луганской области:

Все пять дней досрочного голосования за работой участков следили наблюдатели - как национальные, так и международные. Среди них и представители миссии СНГ. По их словам, процедура голосования прошла в спокойной обстановке, без нарушений.

Жодино

Всего в нашей стране к референдуму по Конституции организовано 5510 участков, в том числе и 217 закрытого типа - они работают только сегодня (на базе больниц, санаториев). Голосуют и на дому. Таким образом, у каждого белоруса есть возможность выбрать будущее страны вместе!