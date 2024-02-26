В дни голосования в Центр общественного наблюдения за выборами обратились около 400 человек

Информация из всех регионов Беларуси как во время досрочного голосования, так и в основной день поступала в Центр общественного наблюдения за выборами. Он расположен на базе Федерации профсоюзов Беларуси.

Так, в единый день голосования на горячую линию поступило порядка 80 звонков. А всего в дни голосования обратились около 400 человек. Главным образом за консультацией. Жалобы были единичными. Как показал общественный контроль, избирательный процесс был организован хорошо. Замечаний к комиссиям практически нет. Окончательные итоги национального наблюдения подведут уже 26 февраля.