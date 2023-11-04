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В дни каникул настоящий ажиотаж в музее мемориального комплекса "Хатынь": экспозиция дает возможность прочувствовать, как все было

Любовь к родине и патриотизм прививаем с детства. В дни каникул небывалый ажиотаж в мемориальном комплексе "Хатынь". Многочисленные детские и молодежные группы вместе с педагогами и родителями стремятся посетить новосозданный музей. Экспозиция из шести залов не просто знакомит с трагедией Хатыни и других сожженных деревень Беларуси, а дает возможность эмоционально прочувствовать современникам, не знавшим военной беды, как это было.


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Над созданием хатынской музейной экспозиции работала группа белорусских авторов, членов Союза художников Беларуси. К исполнению арт-объектов создатели подошли экспериментально, с новыми креативными решениями. Благодаря им проект выглядит и современно, и убедительно, и представлен с ярким национальным акцентом.

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