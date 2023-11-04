В дни каникул настоящий ажиотаж в музее мемориального комплекса "Хатынь": экспозиция дает возможность прочувствовать, как все было

Любовь к родине и патриотизм прививаем с детства. В дни каникул небывалый ажиотаж в мемориальном комплексе "Хатынь". Многочисленные детские и молодежные группы вместе с педагогами и родителями стремятся посетить новосозданный музей. Экспозиция из шести залов не просто знакомит с трагедией Хатыни и других сожженных деревень Беларуси, а дает возможность эмоционально прочувствовать современникам, не знавшим военной беды, как это было.