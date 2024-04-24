В дни ВНС блогосфера также бурлит - загружаются мотивирующие сторис и атмосферные рилс

ВНС представляет весь срез общества. Наши медики и учителя, люди в погонах и хлеборобы, а еще руководители предприятий, именитые спортсмены, молодежь. Всебелорусское народное собрание объединило лидеров мнений из всех регионов. Принимая важные решения (от экономической стратегии и социальной политики до национальной безопасности и роли на международной арене), атмосферой единства делегаты делятся в социальных сетях. Публикуют "космические селфи" и коллективные фото, загружают мотивирующие сторис и атмосферные рилс. Блогосфера также бурлит.