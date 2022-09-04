В Добруш в День белорусской письменности доставили Благодатный огонь

Торжества 29-го республиканского форума открыли накануне масштабным концертом звезд нашей эстрады. А сегодня в столицу Дня белорусской письменности доставили Благодатный огонь. Завершилась научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" торжественным богослужением, которое возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Около трех десятков священников, ученых, писателей, артистов за четыре дня из Минска преодолели путь более чем в 1 360 километров, посетили десятки городов и небольших местечек, общаясь с местными жителями. На главной сцене Дня белорусской письменности проходит награждение победителей республиканского конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Среди обладателей наград и наша коллега - специальный корреспондент Агентства теленовостей Елена Витко. Здесь же в 14:00 пройдет церемония закрытия, прямая трансляция - на "Беларусь 3".