В Добруше прошли учения для служб экстренного реагирования

Учения в Добруше. По легенде, в одном из цехов фарфоровой фабрики возник пожар. Пламя охватило 250 квадратных метров площади и затронуло 43-х человек, двоих госпитализировали. Тактику отрабатывали все службы экстренного реагирования: спасатели, милиция, представители газовой службы и скорой помощи. Задействовали несколько пожарных расчетов и местную добровольную дружину.

