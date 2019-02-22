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В Добруше прошли учения для служб экстренного реагирования
Учения в Добруше. По легенде, в одном из цехов фарфоровой фабрики возник пожар. Пламя охватило 250 квадратных метров площади и затронуло 43-х человек, двоих госпитализировали. Тактику отрабатывали все службы экстренного реагирования: спасатели, милиция, представители газовой службы и скорой помощи. Задействовали несколько пожарных расчетов и местную добровольную дружину.
А сотрудникам фабрики с помощью квест-игры объяснили базовые правила поведения в чрезвычайной ситуации и показали, как выбраться из задымленного помещения.
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