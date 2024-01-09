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В Добруше вынесен приговор группе лиц, обвиняемых в превышении служебных полномочий и хищении в крупном размере
Суд Добрушского района вынес приговор группе лиц, обвиняемых в превышении служебных полномочий, искажении статотчетности и хищении в крупном размере.
На скамье подсудимых - 9 человек, 5 из которых состояли в сговоре, еще 4 совершали преступные действия по хищению товарно-материальных ценностей и денежных средств. По факту, представители пяти сельхозпредприятий и уже бывший первый зампредседателя Добрушского райисполкома занимались приписками о количестве реализованного молока. История длилась 3,5 года - с января 2019-го по август 22-го. Однако в какой-то момент цифры перестали сходиться, и черной схемой заинтересовались проверяющие. В итоге - 8 томов уголовного дела и суровые наказания.
Обвиняемыми совершены преступления против собственности, связанной с хищениям имущества, связанным со злоупотреблением служебными полномочиями, а также против интересов службы, связанной с превышением и злоупотреблением власти, служебными полномочиями, служебным подлоге. Действия обвиняемых были связаны с хищением товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий в виде строительных материалов и денежных средств. А также организация, внесение недостоверных сведений в государственную статистическую учетность о количестве реализованного и произведенного молока в общем объеме более 5 млн кг.
По уголовному делу проходили около 40-ка обвиняемых, однако в соответствии с законом об амнистии в отношении ряда лиц уголовное преследование было прекращено. Основным фигурантам суд вынес приговор - 6 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Наказание по закону понесут все участники громкого процесса.
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