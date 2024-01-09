В Добруше вынесен приговор группе лиц, обвиняемых в превышении служебных полномочий и хищении в крупном размере

Обвиняемыми совершены преступления против собственности, связанной с хищениям имущества, связанным со злоупотреблением служебными полномочиями, а также против интересов службы, связанной с превышением и злоупотреблением власти, служебными полномочиями, служебным подлоге. Действия обвиняемых были связаны с хищением товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий в виде строительных материалов и денежных средств. А также организация, внесение недостоверных сведений в государственную статистическую учетность о количестве реализованного и произведенного молока в общем объеме более 5 млн кг.

Павел Чириков, прокурор Добрушского района