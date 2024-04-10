В Добруше выявили завозной случай кори

Завозной случай кори выявлен в Добруше, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По данным Добрушского района центра гигиены и эпидемиологии, заболел взрослый. Случай завозной, обозначили специалисты.

До этого корь на территории района в последний раз регистрировали в 2019 году.

Специалисты напомнили первые симптомы заболевания - высокая температура, кашель, насморк. Через 2-4 дня после этого на слизистой оболочке щек возникают мелкие беловатые высыпания. На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен за ушами и на лбу, на лице, шее, теле и конечностях. Также возможны осложнения, самые частые из которых - воспаление легких, носоглотки, тяжелый отит, конъюнктивит.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подчеркнули, что наиболее эффективным способом профилактики кори остается вакцинация в 1 год и в 6 лет, а также по эпидемиологическим показаниям. Уточнить свой прививочный статус можно в медучреждении по месту жительства. При появлении первых симптомов заболевания нужно незамедлительно обратиться за медпомощью к специалистам.