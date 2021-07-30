В Добрушской центральной больнице обновили физиотерапевтическое отделение

Мы находимся сейчас в кабинете магнитосветолечения. И как вы видите, у нас пациент лежит на аппарате пневмокомпрессионной терапии. Нагнетается сжатый воздух и устанавливается определенная программа в зависимости от того, какой результат мы хотим получить.

Алина Марьямова, заведующая физиотерапевтическим отделением Добрушской центральной районной больницы