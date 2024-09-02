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В добрый путь! На торжественной линейке гимназии № 37 г. в Минске царит атмосфера праздника
Все дороги ведут к знаниям! Сегодня за парты сядут свыше миллиона учащихся, из которых 105 тыс. - первоклассники. Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, буквально в эти минуты начались в каждом уголке Беларуси.
Виктория Шаркова расскажет, какая атмосфера царит на линейках.
Царит атмосфера действительно большого праздника! Съемочная группа АТН находится в 37-й гимназии, и здесь, конечно, все утопает в цветах. Гладиолусы, розы, хризантемы своим наставникам принесли нарядные первоклашки. Их жизнь уже не будет прежней, но точно станет яркой, насыщенной и полной открытий. В этот день для них концерт, напутственные слова и поздравления. Но куда с большим волнением в новый 11-й учебный год вступают выпускники.
Когда-то они точно так же первый раз в жизни надели огромный белый бант, повязали первый настоящий галстук. Сегодня гордо держат последний школьный букет. Что касается эмоций от предвкушения нового учебного года, то они зашкаливают у всех: от мала до велика.
На время свои дела отложили и госслужащие, сейчас они тоже принимают участие в линейках по всей стране. Ну и уже совсем скоро прозвенит школьный звонок, ученики пойдут на занятия. Традиционно их ждет тематический урок. В этом году он называется "Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь". Остается добавить самое популярное напутствие ребятам: "В добрый путь!".
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