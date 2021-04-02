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В Доме дружбы в Минске состоялась диалоговая площадка "Сильны единством"

Торжественное собрание

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Сегодня же во Дворце Республики состоится торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности". На повестке - единое правовое пространство, оборона и безопасность, экономический потенциал, соцпроекты и участие в развитии двух стран молодежи.

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