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Деревня Жоровка Любанского района знаменита на всю Беларусь своими аутентичными караваями

В Минской области есть городок, где употребляют исключительно домашние душистые караваи. Деревня Жоровка Любанского района - знаменитая на всю страну своими аутентичными караваями. У нихособый вкус и рецепт, который носители традиции бережно хранят ипередают. Приглашают приехать, самим посмотреть процесс приготовления хлеба, а тои принять в нем участие.

Наталья Бордиловская воспользовалась такой возможностью и посетила Любанский край (видео).

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