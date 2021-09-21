Деревня Жоровка Любанского района знаменита на всю Беларусь своими аутентичными караваями

В Минской области есть городок, где употребляют исключительно домашние душистые караваи. Деревня Жоровка Любанского района - знаменитая на всю страну своими аутентичными караваями. У нихособый вкус и рецепт, который носители традиции бережно хранят ипередают. Приглашают приехать, самим посмотреть процесс приготовления хлеба, а тои принять в нем участие.