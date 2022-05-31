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В Доме радио назвали имена "Маладых талентаў Беларусі"
"Маладым талентам Беларусі" раздали заслуженные "золотые ноты". 11-й сезон престижного радиоконкурса официально завершен. В этом году на звание "талента" претендовало более полутысячи исполнителей и коллективов со всей страны. И лишь пятая часть стремящихся к победе сегодня получила доступ в легендарную студию Дома радио на Красной, 4. Много ли имен в списке победителей и куда разъедутся главные награды? Репортаж с церемонии награждения Лидии Заблоцкой.
Гран-при "Маладых талентаў" уедет в Могилев, Брест и Калинковичи
В 11-й раз в призовых - 66 "золотых нот". Именно столько талантов признаны лауреатами радиоконкурса. В финале спеть и сыграть на бис перед жюри смогли 180 исполнителей. Из них выделили всего лишь три Гран-при. Уедут такие статуэтки в Могилев, Брест и Калинковичи.
В абсолютных фаворитах - 17-летняя Вероника Высоцкая, 13-летняя Ульяна Тищенко и одна из самых юных участниц 11-го сезона - 10-летняя Елизавета Цуприк. Имена - премьеры для детского шоу-бизнеса. Спели на "Гран-при" только эстрадники. Впервые за долгое время.
Жюри радиоконкурса - во главе с народным артистом Беларуси и начинателем "Бяседы" Леонидом Захлевным подтвердило свою непредсказуемость. Ступенями ниже - в лауреатах и дипломантах - тембры, прошедшие медные трубы российских телепроектов и конкурсов европейского масштаба. Да и, в принципе, в этот раз эксперты были строги к каждому нюансу молодых исполнителей.
За Елисеем Касичем сейчас пристальное наблюдение. В июле ему петь за страну на юбилейном детском конкурсе в рамках "Славянского базара".
На "Маладых талентах" до Гран-при не хватило ступени
Доскональная требовательность жюри - особенно к академическим вокалистам. Во втором туре спели 18 конкурсантов. И только двоим повезло оказаться в списке награжденных.
Теперь достойных можно чаще слушать на волнах Белорусского радио.
В презентах радиоконкурса - запись концерта от Белтелерадиокомпании и высокие шансы стать стипендиатом спецфонда Президента
Дипломы - не главный презент. Скорее он приглашение к участию в большом концерте лауреатов. Съемки летом традиционно организуют специалисты Белтелерадиокомпании. И к тому же лауреатство в радиоконкурсе - главный аргумент при подаче документов на звание стипендиата спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В прошлом году такой статус получили 33 победителя конкурса.
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