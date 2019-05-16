В Доме радио подвели итоги конкурса "Мой привет II Европейским играм"

В Доме радио сегодня подвели итоги конкурса на лучшее селфи "Мой привет II Европейским играм". Пользователи Интернета определили тройку победителей - это болельщики из Германии, России и Беларуси. Они получат комплекты билетов на церемонии открытия и закрытия Игр, а также форму и сувениры с символикой мультиспортивного форума. Всего же для участия в конкурсе поступило более 170 снимков из 26 стран мира.