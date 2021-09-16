В Доме радио во время круглого стола говорили о пути нашего государства к независимости, суверенитету и единству

Беларусь на пороге важной даты. 17 сентября в стране впервые встретят День народного единства.

От исторической Беларуси 39-го года до современной страны и гражданско-патриотического воспитания молодежи - о пути нашего государства к независимости, суверенитету и единству говорили историки, ученые, журналисты, представители депутатского корпуса и общественных организаций во время круглого стола в Доме радио. О том, как за последние годы мы осознали ценность безопасности и мира, можно послушать мнение экспертов в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Полная версия программы "Актуальный микрофон" выйдет уже завтра в 12:05.

Завтра Белорусское радио проведет эфирную акцию "День народного единства". В течение дня в информационных выпусках запланированы прямые включения с праздничных мероприятий, а также подготовлены межпрограммные ролики с поздравлениями известных людей Беларуси. К слову, эфирную акцию подхватят и региональные радиостанции Белтелерадиокомпании во всех областях страны.