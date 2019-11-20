В "Доме счастливой семьи" дети вместе с родителями узнают секреты гармоничных отношений

Сегодня - Всемирный день ребенка. Праздник объединяет не только родителей и юное поколение, но и организации, деятельность которых связана с педагогикой. Так, в Минске существует "Дом счастливой семьи". Дети вместе с родителями здесь узнают секреты гармоничных отношений. Как проходят занятия - увидела Алена Витко.



Эта игра - на сенсорное развитие. Она формирует представление о свойствах предметов - их текстуры, форме, величине. 4-летняя Элизабет с заданием справляется с легкостью. Ведь подобные занятия у девочки - несколько раз в неделю.



Здесь дети не только играют и развиваются, но и приобретают необходимые бытовые навыки. Например, учатся пользоваться инструментами, готовят есть и всегда убирают за собой.



На занятия дети ходят вместе с родителями. Через игры, беседы и совместную деятельность они учатся лучше понимать друг друга.



Такой совместный формат обучения - отличительность "Дома счастливой семьи". Специалисты социально-культурного учреждения проводят разные мастер-классы, лекции, встречи по воспитанию детей. А также учат создавать гармонию в семье.



Один из основных проектов "Дома счастливой семьи" - Международный фестиваль детского кино и телевидения "Киносвет". Он пройдет следующим летом. А пока воспитанники "Дома счастливой семьи" занимаются в академии "Кинолидер". Разрабатывают сценарии и снимают фильмы.



