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В "Доме счастливой семьи" дети вместе с родителями узнают секреты гармоничных отношений
Сегодня - Всемирный день ребенка. Праздник объединяет не только родителей и юное поколение, но и организации, деятельность которых связана с педагогикой. Так, в Минске существует "Дом счастливой семьи". Дети вместе с родителями здесь узнают секреты гармоничных отношений. Как проходят занятия - увидела Алена Витко.
Эта игра - на сенсорное развитие. Она формирует представление о свойствах предметов - их текстуры, форме, величине. 4-летняя Элизабет с заданием справляется с легкостью. Ведь подобные занятия у девочки - несколько раз в неделю.
Здесь дети не только играют и развиваются, но и приобретают необходимые бытовые навыки. Например, учатся пользоваться инструментами, готовят есть и всегда убирают за собой.
На занятия дети ходят вместе с родителями. Через игры, беседы и совместную деятельность они учатся лучше понимать друг друга.
Такой совместный формат обучения - отличительность "Дома счастливой семьи". Специалисты социально-культурного учреждения проводят разные мастер-классы, лекции, встречи по воспитанию детей. А также учат создавать гармонию в семье.
Один из основных проектов "Дома счастливой семьи" - Международный фестиваль детского кино и телевидения "Киносвет". Он пройдет следующим летом. А пока воспитанники "Дома счастливой семьи" занимаются в академии "Кинолидер". Разрабатывают сценарии и снимают фильмы.
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