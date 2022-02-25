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В досрочном голосовании на референдуме принял участие Петр Миклашевич

В досрочном голосовании на референдуме принял участие и председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии. Петр Миклашевич отметил, что сегодня важно сделать выбор на благо будущего страны. Тем более наше законодательство допускает возможность досрочно отдать свой голос в свободной обстановке, определившись, какой должен быть Основной закон. Петр Миклашевич убежден, что граждане во всех регионах Беларуси примут активное участие в референдуме, тем самым подтвердят свое желание и стремление жить и работать в мирной и стабильной стране. Ведь главный ориентир конституционных изменений - процветание государства и сохранение независимости.

В составе Конституционной комиссии я принимал непосредственно участие в выработке изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Поэтому сегодня я испытываю особое чувство ответственности, принимая участие в референдуме по обновленной Конституции. Беларусь является полноправным субъектом мирового сообщества, мы признаем общечеловеческие ценности. Но вместе с тем в конституционных изменениях как раз сделаны уточнения по сохранению нашей самобытности, суверенитета, традиционных наших ценностей.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии

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