В досрочном голосовании на референдуме принял участие Петр Миклашевич

В составе Конституционной комиссии я принимал непосредственно участие в выработке изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Поэтому сегодня я испытываю особое чувство ответственности, принимая участие в референдуме по обновленной Конституции. Беларусь является полноправным субъектом мирового сообщества, мы признаем общечеловеческие ценности. Но вместе с тем в конституционных изменениях как раз сделаны уточнения по сохранению нашей самобытности, суверенитета, традиционных наших ценностей.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии