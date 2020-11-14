В древнем индийском городе Айодхья проходит фестиваль огней

Кадры из Индии. Древний город Айодхья купается в огнях. На главный религиозный праздник - фестиваль огней - туда съехались тысячи паломников. Они зажгли более 6 с половиной тысяч светильников. Так второй год подряд был поставлен рекорд Гиннесса. Для подсчета огней задействовали беспилотные летательные аппараты.