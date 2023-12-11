В Дрибинском районе мужчина во время пьяного застолья напал на младшего брата

В ночь с 13 на 14 августа 54-летний мужчина вместе с младшим братом распивал дома спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой старший брат дважды ударил младшего ножом в грудь и живот. Потерпевший был доставлен в больницу, где через неделю умер от полученных травм. Обвиняемый признал вину лишь частично, заверив, что хотел не убивать, а только припугнуть за оскорбления в свой адрес.