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В Дрибинском районе мужчина во время пьяного застолья напал на младшего брата

В Дрибинском районе мужчина во время пьяного застолья напал на младшего брата

В Дрибинском районе мужчина во время пьяного застолья убил ножом младшего брата. Фигуранту назначено восемь лет лишения свободы, передает БЕЛТА.

В ночь с 13 на 14 августа 54-летний мужчина вместе с младшим братом распивал дома спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой старший брат дважды ударил младшего ножом в грудь и живот. Потерпевший был доставлен в больницу, где через неделю умер от полученных травм. Обвиняемый признал вину лишь частично, заверив, что хотел не убивать, а только припугнуть за оскорбления в свой адрес.

Суд Дрибинского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.139 Уголовного кодекса мужчине назначено восемь лет исправительной колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: pixabay


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