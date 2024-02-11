3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В Дрибинском районе спасатели провели уроки противопожарной грамотности и посетили дома для проверки наличия пожарных извещателей
Уроки противопожарной грамотности провели в Дрибинском районе - он антилидер по числу возгоранийв стране. Спасатели вместе с активистами Белорусского добровольного пожарного общества, инспекторами соцзащиты и энергонадзора обошли более 700 домов в агрогородках Коровчино и Трилесино. Проверяли наличие и работу пожарных извещателей, условия проживания тех, кто находится в социально опасном положении, а также многодетных семей. Была проведена и тренировка по эвакуации на примере сельской школы. Подобные отработки пожаротушения прошли также в Чаусах и Глусске, состоятся они и в Кличеве.
В Дрибине удельный показатель гибелей является самым высоким в стране. В 2023 году на 17 пожарах погибло 5 человек. Это и явилось отправной точкой, чтобы профилактировать пожары, разговаривать с населением, обращать их внимание на то, чтобы условия безопасного проживания для них были нормой.
А началось мероприятие со знакомства с историей района. К братской могиле в Дрибине возложили цветы и минутой молчания почтили павших за освобождение страны героев Красной армии.