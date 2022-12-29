В Дрогичине украли елку

28-летняя жительница города погрузилась в хлопоты зимнего праздника: достала из коробки елочку и решила украсить ее искусственным снежком. После манипуляций хозяйка вынесла дерево сохнуть и проветриваться на площадку, с надеждой забрать через часик-другой. Но пушистая красавица исчезла. Кто сыграл роль Гринча, выяснили милиционеры. Это оказалась соседка на пару со школьной подружкой. Обеим девочкам по 15 лет.