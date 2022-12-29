ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Дрогичине украли елку

Новогодняя шалость в Дрогичине, которая подпортила торжество и взрослым, и детям

28-летняя жительница города погрузилась в хлопоты зимнего праздника: достала из коробки елочку и решила украсить ее искусственным снежком. После манипуляций хозяйка вынесла дерево сохнуть и проветриваться на площадку, с надеждой забрать через часик-другой. Но пушистая красавица исчезла. Кто сыграл роль Гринча, выяснили милиционеры. Это оказалась соседка на пару со школьной подружкой. Обеим девочкам по 15 лет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все