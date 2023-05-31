В ДТП на МКАД пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения седельного тягача с авто на МКАД, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 13.00 грузовое авто с полуприцепом двигалось по внешнему кольцу МКАД, когда в районе 1-го км у авто лопнуло колесо. В результате 38-летний водитель седельного тягача не справился с управлением, снес разделительное ограждение, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Nissan, Мazda, Dodge и Тesla.

Два пассажира авто марки Nissan, 99-летняя женщина и 75-летний мужчина, были доставлены в больницу для обследования. На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы и МЧС.

ГАИ в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.