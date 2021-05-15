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В ДТП под Смоленском пострадали 13 белорусов - кадры с места аварии

В Смоленской области на трассе М1 большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 13 человек. Все белорусы. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

Наши корреспонденты связались с пресс-секретарем посольства Беларуси в Российской Федерации Олегом Мазуро. Он прокомментировал ситуацию и рассказал о действиях диппредставительства. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте сейчас работают сотрудники полиции.

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