В ДТП в Австрии погиб белорус

В Австрии продолжают выяснять обстоятельства ДТП, которое привело к гибели белорусского дальнобойщика. 18 января вАрнольдштейне на заснеженной дороге 73-летний гражданин Италии не справился с управлением. Его машину выбросило на встречку и прижало к ограждению, вдоль которого шли пешеходы. Ими оказались белорусские дальнобойщики - сотрудники литовской компании. По некоторым данным, погиб 30-летний мужчина из Пинска. Еще один водитель и его жена получили тяжелые травмы. Как сообщается, белорусы припарковали в соседнем городке свои автомобили и собирались пройтись по магазинам.