В Дубае презентовали туристический потенциал Беларуси

На всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае в нашем павильоне презентовали туристический потенциал Беларуси. Анонсировали услуги национального сервиса онлайн-бронирования и оплаты туристических услуг Vetliva, а также в целом обозначили перспективные направления развития туризма. Особый акцент на экологическое, культурно-познавательное и оздоровительное направления. Напомним, "Экспо" - крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран. Ключевая тема белорусского павильона, который можно будет посетить до конца марта, - "Лес технологий будущего".