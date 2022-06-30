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Борис Андросюк: Экспорт медуслуг в Беларуси вырос более чем в два раза
Экспорт медуслуг в Беларуси вырос более чем в два раза. Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения Борис Андросюк. В постковидное время у нас активно проходит модернизация и строительство новых объектов здравоохранения - только за прошлый год было построено и введено в эксплуатацию 27. Обновляется материальная база - появляются новые методы лечения и высококвалифицированные специалисты - все это сказывается и на показателях по росту экспорта медуслуг. В Беларуси только в прошлом году прошли лечение 160 тысяч иностранцев более чем из 130 стран.
В послековидный период введение режима безвизового въезда к нам граждан соседних государств дало результат. В разы вырос экспорт услуг: иностранцы, особенно из ближних к нам стран Евросоюза, активно едут к нам за медпомощью. Поток вырос в 2-3 раза. Судя по отзывам и благодарностям, услуги оказываются на высоком уровне. А цены у нас ниже, чем в Евросоюзе.
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