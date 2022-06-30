Борис Андросюк: Экспорт медуслуг в Беларуси вырос более чем в два раза

Экспорт медуслуг в Беларуси вырос более чем в два раза. Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения Борис Андросюк. В постковидное время у нас активно проходит модернизация и строительство новых объектов здравоохранения - только за прошлый год было построено и введено в эксплуатацию 27. Обновляется материальная база - появляются новые методы лечения и высококвалифицированные специалисты - все это сказывается и на показателях по росту экспорта медуслуг. В Беларуси только в прошлом году прошли лечение 160 тысяч иностранцев более чем из 130 стран.