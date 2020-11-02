В Дворце детей и молодежи - городской конкурс "ТехноСтарт"

У школьников начались осенние каникулы. Традиционно столица подготовила марафон мероприятий на любой вкус. Дворец детей и молодежи приглашает на соревнования юных техников и программистов. Также школьников ждут шоу-программы, марафоны и конкурсы. Сегодня юные техники столицы собрались, чтобы продемонстрировать свои изобретения на городской неделе "ТехноСтарт". В рамках конкурса пройдет и чемпионат города по метанию планеров, и турнир по бильярдному спорту.

На базе Дворца детей и молодежи на этой неделе пройдет также конкурс на разработку лучших компьютерных игр. Победители городского соревнования через несколько недель продемонстрируют свои работы на республиканском этапе.



