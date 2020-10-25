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В Дятлово на неделе наградили правоохранителя, который, рискуя собой, спас человека
Так получается последнее время, что из правоохранителей в интернете пытаются сделать чуть ли не монстров. Конечно, это не так. И следующий наш материал как раз об этом.
Когда самая высшая ценность - это человеческая жизнь, а служебный - да и просто гражданский долг выполняется даже в экстремальных условиях. В Дятлово на неделе наградили правоохранителя, который спас человека, рискуя собой. Он бросился за утопающим рыбаком в ледяную воду и вытащил его на берег вместе с лодкой, потому как тот запутался в тросе. Неладное посреди городского озера правоохранители заметили во время патрулирования.
Интересная деталь - берцы героя, когда из них вылили воду, весили более 4 килограммов: за тонущими человеком плыть пришлось прямо в форме. Глубина в той части озера не менее 3,5 метров, а температура воздуха была порядка 6 градусов.
В ту роковую минуту, признался за кадром правоохранитель, он был абсолютно уверен в силах. Служил в спецназе, имеет награды, а сейчас - сотрудник Дятловского отдела Департамента охраны.
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