В Дятлово на неделе наградили правоохранителя, который, рискуя собой, спас человека

Так получается последнее время, что из правоохранителей в интернете пытаются сделать чуть ли не монстров. Конечно, это не так. И следующий наш материал как раз об этом.

Когда самая высшая ценность - это человеческая жизнь, а служебный - да и просто гражданский долг выполняется даже в экстремальных условиях. В Дятлово на неделе наградили правоохранителя, который спас человека, рискуя собой. Он бросился за утопающим рыбаком в ледяную воду и вытащил его на берег вместе с лодкой, потому как тот запутался в тросе. Неладное посреди городского озера правоохранители заметили во время патрулирования.



Интересная деталь - берцы героя, когда из них вылили воду, весили более 4 килограммов: за тонущими человеком плыть пришлось прямо в форме. Глубина в той части озера не менее 3,5 метров, а температура воздуха была порядка 6 градусов.



В ту роковую минуту, признался за кадром правоохранитель, он был абсолютно уверен в силах. Служил в спецназе, имеет награды, а сейчас - сотрудник Дятловского отдела Департамента охраны.

