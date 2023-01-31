ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Дятловском районе женщина решилась на поджог из-за ревности, но ошиблась адресом

Пылающая ревность должна была сжечь дверь соперницы, но мстительница ошиблась адресом. Драма разыгралась в Дятловском районе. Одна барышня заподозрила вторую в том, что та пытается отбить спутника. А потому конкурентку было решено проучить. Женщина проследила за оппоненткой, но подожгла не ту дверь. Огонь потушили соседи. Подозреваемая задержана. Горячая месть может стоить ей десяти лет лишения свободы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все