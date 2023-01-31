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В Дятловском районе женщина решилась на поджог из-за ревности, но ошиблась адресом
Пылающая ревность должна была сжечь дверь соперницы, но мстительница ошиблась адресом. Драма разыгралась в Дятловском районе. Одна барышня заподозрила вторую в том, что та пытается отбить спутника. А потому конкурентку было решено проучить. Женщина проследила за оппоненткой, но подожгла не ту дверь. Огонь потушили соседи. Подозреваемая задержана. Горячая месть может стоить ей десяти лет лишения свободы.
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