В Дзержинске и Старых Дорогах построят физкультурно-оздоровительные комплексы

Для занятий спортом и поддержки здорового образа жизни! В Минской области в ближайшие годы построят физкультурно-оздоровительные комплексы в Дзержинске и Старых Дорогах. В качестве ориентира - новейший такой объект в Марьиной Горке (его открыли этим летом). 25-метровый бассейн с шестью дорожками и тренажерный зал сразу стали востребованными у жителей райцентра.