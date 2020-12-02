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В Дзержинске и Старых Дорогах построят физкультурно-оздоровительные комплексы
Для занятий спортом и поддержки здорового образа жизни! В Минской области в ближайшие годы построят физкультурно-оздоровительные комплексы в Дзержинске и Старых Дорогах. В качестве ориентира - новейший такой объект в Марьиной Горке (его открыли этим летом). 25-метровый бассейн с шестью дорожками и тренажерный зал сразу стали востребованными у жителей райцентра.
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