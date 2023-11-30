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В Дзержинске открылась выставка Натальи Юденковой. Расскажем, как профессиональная художница с ограниченными физическими возможностями приняла удар судьбы и не сломалась

В галерее Дзержинской центральной районной библиотеки открылась выставка Натальи Юденковой. Автор год назад перенесла инсульт, но не поддалась болезни.

Профессиональный художник (преподавала рисунок, долгое время занималась батиком) взяла в руки мелки, карандаши и открыла для себя новое направление творчества - стала графиком. В двух десятках работ, продемонстрированных на экспозиции, - позитивные образы, сказочные персонажи, которые дарят хорошее настроение и веру в чудо.

Подробности у Натальи Бордиловской (видео).

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