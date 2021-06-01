В Дзержинске проходит областной праздник детства

Прямо сейчас в Дзержинске проходит праздник, посвященный Международному дню защиты детей.Здесь собрались более полутысячи лучших школьников Минской области. На интерактивных площадках организованы мастер-классы, интеллектуальные квесты, работает контактный зоопарк. Для любителей спорта - эстафеты на роликах искейтбордах, перетягивание каната, интерактивные шашки и шахматы.

Также в программе патриотический флешмоб с участием юных танцоров и их родителей и официальный старт сезона отдыха в лагеряхМинской области. Завершится праздникконцертом, а также вручением орденов Матери.