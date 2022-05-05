В Дзержинском историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

К Году исторической памяти в Дзержинском районном историко-краеведческом музее открыли экспозицию, посвященную геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Документы, предметный ряд и фото - выставка раскрывает трагические страницы 1940-х на Дзержинской земле. В годы военного лихолетья здесь пострадало более 17 тысяч мирных граждан. В том числе люди зрелого возраста, женщины и дети - жители 29 деревень, которые были сожжены фашистами.

Литовец, Любожанка, Садковщина, Скримантово, Глухое, Перхурово. Например, деревня Литовец - было уничтожено 196 мирных жителей, больше чем в Хатыни. Хотя, казалось бы, название такое "літасць" Литовец, произошедшее от белорусского слова "пощади", "помилуй" - фашисты не пощадили никого: ни женщин, ни стариков, ни детей.