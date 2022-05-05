В Дзержинском районе находится более сотни мест памяти - напоминание о цене Великой Победы, также появляются новые

Напоминание о цене Великой Победы - в братских могилах, в памятниках и мемориалах. Накануне праздника это места всенародного поклонения и почета. Свои символы есть и в Дзержинском районе. Здесь более сотни мест, к которым приносят цветы, приводят детей и внуков, чтобы передать молодежи уважение к героической истории своего народа и своей малой родины.