В Дзержинском районе отпраздновали "Дожинки"

Один из самых хлебородных районов Минской области - Дзержинский - отметил "Дожинки". Фестиваль-ярмарка прошел в агрогородке Петковичи. Для гостей организовали аттракционы, можно было купить мясные изделия и кондитерские лакомства. Большой выбор сувениров ручной работы предложили народные мастера. Хорошее настроение обеспечивали артисты. В этом году вклад Дзержинского района в общий областной каравай - почти девяносто две тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. А вот "Дожинки" в областном формате двенадцатого октября примет Борисов.



