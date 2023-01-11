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В Дзержинском районе поезд насмерть сбил женщину

В Дзержинском районе поезд насмерть сбил женщину

В Дзержинском районе поезд насмерть сбил женщину, сообщили в УВД Минского облисполкома.

ЧП произошло вблизи поселка Микуличи Дзержинского района. Жительница деревни Гарбузы переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В милиции напомнили, что основными причинами травмирования граждан подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, а также неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой и озорство, хулиганство, игрыкак на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.

Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах.

Фото:pixabay.com

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