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В Дзержинском районе поезд насмерть сбил женщину
В Дзержинском районе поезд насмерть сбил женщину, сообщили в УВД Минского облисполкома.
ЧП произошло вблизи поселка Микуличи Дзержинского района. Жительница деревни Гарбузы переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
В милиции напомнили, что основными причинами травмирования граждан подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, а также неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой и озорство, хулиганство, игрыкак на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.
Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах.
Фото:pixabay.com
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