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В Дзержинском районе спасатели провели масштабные учения
Основано на реальных событиях. В Дзержинском районе спасатели провели масштабные учения. Полигоном для симуляции техногенной катастрофы стала крупнейшая нефтебаза нашей страны в Фаниполе.
Именно здесь 21 год назад произошел один из самых крупных пожаров в истории Беларуси. Как остановить стихию, чтобы спасти жизни - Ян Пашкевич.
Искра, которая могла затушить не одну жизнь, 21 год назад эта нефтебаза в Фаниполе превратилась в пожар неимоверных размеров. Уже через 18 минут после возгорания на пути пламени встал Владимир Черник - в то время начальник одела МЧС Дзержинского района. Со стихией такой силы спасатели Беларуси никогда не встречались.
Тогда взрыва огромной нефтяной бомбы пожарные не допустили - остановили пламя почти за два часа. Чудом никто не пострадал. Современное же поколение спасателей восстанавливают трагические сцены прошлого в новом сценарии учений - нефтебаза в Фаниполе на день стала большим тренировочным полигоном.
При этом первым щитом против огня должны стать современные системы тушения пожаров: вокруг каждого резервуара есть специальный вал - преодолеть его пламя просто не сможет. Автоматизированные системы установлены и внутри нефтехранилища. Сейчас на базе хранится почти 80 тысяч кубометров нефтепродуктов - самый большой запас в нашей стране. Симулятор катастрофы вместе со спасателями проходят и пожарные дружины предприятия.
Подобные учения проводят по самым жестким сценариям. Чтобы пройти тренировку на максимальном уровне сложности, задействовали самые современные технологии и даже авиацию МЧС.
Аналогичные катастрофические краш-тесты спасатели проводят на каждом большом предприятии региона.
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