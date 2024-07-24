В Дзержинском районе в ДТП пострадали восемь человек, пять из них - дети

В Минском районе в ДТП пострадали восемь человек, пять из них - дети. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственный комитет.

По данным следствия, днем 24 июля водитель Audi 100, двигаясь по 23-му км дороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро вблизи деревни Дуличи Минского района, не предоставил преимущество автомобилю Nissan под управлением 65-летнего минчанина, который двигался по главной дороге. В результате машины столкнулись.

По предварительной информации, в Audi находились 8 человек, пятеро из которых - дети в возрасте от полутора до 16 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Минскую областную клиническую больницу.