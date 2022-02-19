В Дзержинской больнице откроют кабинеты КТ и МРТ, также запустят газификатор с жидким кислородом

В условиях COVID-инфекции наша система здравоохранения работает на опережение! Модернизируют клиники, закупают современное диагностическое оборудование. В Дзержинском районе, например, вскоре откроют кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, запустят также газификатор с жидким кислородом. Впрочем, доступную и качественную медицину развивают во всех регионах. О комплексной профилактике и лечении COVID-19 в сюжете Елены Витко.





На сегодня, я хочу сказать, у нас немножко пошел спад. Если две недели назад на первичный прием приходило 200-300 пациентов, то сейчас приходят около 190, и это максимум в понедельник. Наталья Березко, врач-терапевт, заведующая Дзержинской поликлиникой



Такая тенденция радует, но расслабиться «омикрон» не дает. Распространяется штамм быстро, симптомы вируса зачастую напоминают простуду. Люди жалуются на боль в горле и слабость, повышенную температуру и заложенность носа. Пневмонии же встречаются редко: отсюда и акцент на домашнее лечение. Если раньше в Дзержинской ЦРБ в красной зоне было почти 200 коек, то сейчас перепрофилированы около 60 мест.











Пациенты поступают разновозрастные. В основном это все непривитые или привитые однократно и давно, которые не ревакцинировались. И те, которые привиты, намного легче переносят коронавирусную инфекцию, не уходят на кислород. Их лечение в стационаре занимает 5-7 дней. А дальше они передаются под наблюдение контактной группе на амбулаторное лечение. Юлия Касаревич, заместитель главврача Дзержинской центральной районной больницы





Чтобы исключить случайное инфицирование, потоки пациентов разделили. Планово принимают в терапевтическом и хирургическом отделениях, работают педиатры, неврологи. Люди обращаются для прохождения комиссий, очередь также в прививочный кабинет.



В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19

Для желающих вакцинироваться доступны 4 препарата. Полный антиковидный курс прошли уже более половины пациентов. Всего Дзержинская больница обслуживает 70 тысяч местных жителей, временно прикреплены еще 15.

Для их удобства не только оптимизированная работа в условиях коронавируса.



Сейчас реконструируют физиотерапевтический корпус. Новый кабинет компьютерной томографии там заработает уже в конце февраля - начале марта.

Современный аппарат позволит проводить проверку практически всего организма - нужных специалистов подготовили. Также среди последних значимых приобретений передвижной медицинский комплекс. Вскоре его возможности оценят жители сельской местности.



Строительство нового корпуса Дзержинской центральной районной больницы. Его площадь будет более тысячи квадратов. К слову, именно здесь появится кабинет магнитно-резонансной томографии (оборудование поступит в марте). Полностью же возвести здание планируют в этом году.