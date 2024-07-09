В Дзержинской центральной районной библиотеке открылась выставка молодых художников

Загадки белорусского леса, красота источников и озер, цветущие луга и сады. Сюжеты, подсмотренные у природы в разные поры года - в основе работ двух молодых художниц, Ирины Губаревич из Борисова и Марии Минич из Дзержинска. В Дзержинской центральной районной библиотеке открылась их выставка. Авторы выставляются не впервые. В экспозицию "Пейзажи родной земли" вошли несколько десятков тематических работ, написанных за последнее время.