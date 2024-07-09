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В Дзержинской центральной районной библиотеке открылась выставка молодых художников

Загадки белорусского леса, красота источников и озер, цветущие луга и сады. Сюжеты, подсмотренные у природы в разные поры года - в основе работ двух молодых художниц, Ирины Губаревич из Борисова и Марии Минич из Дзержинска. В Дзержинской центральной районной библиотеке открылась их выставка. Авторы выставляются не впервые. В экспозицию "Пейзажи родной земли" вошли несколько десятков тематических работ, написанных за последнее время.

Выставку молодых авторов принимает галерея "Территория творчества". Этому библиотечному пространству 10 лет. Галерея представляет площадку для начинающих творцов и художников-любителей.

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