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Единые требования для шоколада введут в ЕАЭС: упор на качество и здоровую конкуренцию

В ЕАЭС введут единые требования к шоколаду. Это предусматривают изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Так, шоколад должен содержать не менее 35 % общего сухого остатка какао. В его производстве нельзя использовать животные жиры, за исключением молочного. В техрегламенте также перечислены виды шоколада. К каждому предъявляются свои требования. Ожидается, что новации будут способствовать выпуску качественной продукции и развитию добросовестной конкуренции.



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Все технические регламенты Евразийского экономического союза несут две основные цели: это обеспечение безопасности на рынках всех пяти стран безбарьерно и, соответственно, невведение в заблуждение потребителей. Если потребитель покупает продукцию и читает на маркировке, что это непосредственно темный или горький шоколад, то, соответственно, для себя он должен четко понимать, что он покупает горький шоколад с определенным содержанием какао-продуктов.
Елена Моргунова, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси

Перейти к новым требованиям государствам необходимо в течение двух лет. Инициатором измененийвыступила Беларусь.

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