Единые требования для шоколада введут в ЕАЭС: упор на качество и здоровую конкуренцию

Все технические регламенты Евразийского экономического союза несут две основные цели: это обеспечение безопасности на рынках всех пяти стран безбарьерно и, соответственно, невведение в заблуждение потребителей. Если потребитель покупает продукцию и читает на маркировке, что это непосредственно темный или горький шоколад, то, соответственно, для себя он должен четко понимать, что он покупает горький шоколад с определенным содержанием какао-продуктов.

Елена Моргунова, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси