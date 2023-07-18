3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единые требования для шоколада введут в ЕАЭС: упор на качество и здоровую конкуренцию
В ЕАЭС введут единые требования к шоколаду. Это предусматривают изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Так, шоколад должен содержать не менее 35 % общего сухого остатка какао. В его производстве нельзя использовать животные жиры, за исключением молочного. В техрегламенте также перечислены виды шоколада. К каждому предъявляются свои требования. Ожидается, что новации будут способствовать выпуску качественной продукции и развитию добросовестной конкуренции.
Все технические регламенты Евразийского экономического союза несут две основные цели: это обеспечение безопасности на рынках всех пяти стран безбарьерно и, соответственно, невведение в заблуждение потребителей. Если потребитель покупает продукцию и читает на маркировке, что это непосредственно темный или горький шоколад, то, соответственно, для себя он должен четко понимать, что он покупает горький шоколад с определенным содержанием какао-продуктов.
Перейти к новым требованиям государствам необходимо в течение двух лет. Инициатором измененийвыступила Беларусь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей