В ЕАЭС количество безработных за год снизилось на 13,8 %

Число безработных в Евразийском экономическом союзе за год снизилось почти на 14%. По данным на конец мая, количество нетрудоустроенных, зарегистрированных в службах занятости, составило почти 814 тыс. человек. Среди стран союзной "пятерки" самый высокий показатель безработицы зафиксирован в Армении - 15,5%, самый низкий в России - 2,8%. В Беларуси уровень безработицы составляет чуть более 3%.